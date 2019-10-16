蕭煌奇即將在10月18日推出全新專輯《候鳥》，即將推出的第三波主打歌〈天亮就分手〉，是自己和知名作詞人何啟弘一起創作的，主要講述到男女朋友分手後，仍希望維持和平狀態，巧的是兩人正好都有慘痛的分手經驗，而且前女友竟不謀而合為同一個星座，讓兩人直呼「真是太巧合」。

蕭煌奇聊到過去慘痛的分手經驗，曾有一任交往1年多的女友，因為吵架後冷戰多日，在他某一次宣傳結束後回到家，家裡周遭氣氛「空蕩蕩」，才發現女友把所有東西都搬走，甚至連垃圾桶都被拿走，女友無預警、不解釋地離開讓他十分心痛，當下狂打電話求女友回頭，但女友就是不接電話，鐵了心地不回頭。

事隔多年回想起這段情，蕭煌奇說，自己屬於不太會吵架，就是冷戰，「對方有他的想法，她可能對我很失望」，不過兩人過了多年都已釋懷，現在是朋友，「當時大家還年輕比較衝動，現在遇到還可以打招呼」，他也把心境寫成詞「天亮了房間也空了，爭什麼也是多餘的」。

日前跟A-Lin合唱〈迷路在雲端〉，新歌上架後衝出好成績，蕭煌奇說一開始聽到這首歌Demo就決定要找A-Lin，早期在餐廳駐唱時，A-Lin唱不少英文歌，當下就覺得「她的中音域很有魅力」。至於他即將在11月30日於小巨蛋舉辦「人生劇場放映中」演唱會，是否有機會邀請A-Lin同台合唱？蕭煌奇語帶保留說，「我是隨時ready，看A-Lin的時間，但她和音比較難唱」。蕭煌奇10月25日在三創舉行新歌分享會，11月30日於小巨蛋舉辦「人生劇場放映中」演唱會，門票熱賣中，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )