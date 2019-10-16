蕭煌奇今日出席新專輯《候鳥》裝置藝術揭幕活動，日前剛結束大陸《遇見自己》舞台劇巡演，幾乎每3天得換一次飯店，讓他相當不方便，助理每次重新講一遍房內設施位置，但半夜起床想上廁所「總是想不起來格局，到底廁所在哪裡」，若廁所離床比較遠，則必須摸遍整個房間才找到。

蕭煌奇日前赴巡演，包括到上海、青島、昆山、蘇州、馬鞍山、宜興、福州、長沙、廣西、重慶、武漢等城市，疑似水土不服引發感冒跟過敏，讓他全身發癢，每到一個城市就急忙找藥妝店買藥擦藥，其中有一場演出前還因為感冒，聲音表現不如預期，他不好意思地說「很對不起那天的觀眾」，直到巡演結束回到台灣，病突然全都好，笑說「心情好能治百病」，此外回到台灣第一件事是衝去買雞排，蕭煌奇笑說「因為太想念了」。

蕭煌奇說，在大陸上廁所最難忘經驗，莫過於2002年赴大陸宣傳首張專輯《你是我的眼》時，上電台通告突然想上大號，但廁所前後的門全是開放的，雖然很彆扭但當下很急，他苦笑「還是得上啊」。

他更想起有次到香港演出，在飯店半夜時遭人3度按門鈴，每次打開門都沒看到人，第3次更瘋狂「叮咚、叮咚、叮咚」，讓他超緊張狂譙粗話，後來跟同行攝影師換房間，攝影師也被狂按門鈴，最後飯店解釋「可能是接觸面板太潮濕」，更換房間後才結束恐怖事件。至於有無鬼壓床經驗？蕭煌奇說，有時壓力太大時，突然在床上動不了，笑說自己會罵粗話「瞬間就解除，掙脫它」，也坦言有時壓力大會做惡夢，像是在夢中曾很高的地方掉下來，就瞬間嚇醒。

將在10月18日推出全新專輯《候鳥》，唱片公司特地打造「候鳥」裝置藝術，擺放於信義區ATT 4 FUN圓形廣場，展出時間自16日至18日，邀請網友及粉絲可來拍照打卡，在現場也可以寫下的思念或願望，投遞至鳥籠內的愛心信箱裡，蕭煌奇說，粉絲的願望一定會努力幫大家完成，如果自己無法完成、就叫唱片公司完成，再不行「就叫台北市政府來幫忙完成」。蕭煌奇10月25日在三創舉行新歌分享會，11月30日於小巨蛋舉辦「人生劇場放映中」演唱會，門票熱賣中，購票請洽寬宏售票、全國萊爾富、OK便利商店。

(中時 )