今(16日)360d才庫人力資源顧問股份有限公司於TutorABC-T館歡慶30歲生日，積極推動「愛兒公益計畫」，首先啟動「募集1000餐弱勢兒童餐費活動」，由兒福聯盟派代表受贈。董事長楊朝安也透露11月30日將於信義香堤大道舉行「有愛才酷-文創．手作．暖心市集」，當天市集營收將提撥20％做為兒福聯盟弱勢兒童營養餐費基金，希望為社會盡一份心力，也期盼大家能共襄盛舉。

360d才庫人力資源顧問股份有限公司於TutorABC-T館歡慶30歲生日。(圖/360d才庫提供)

鴻海、裕隆、友達的「人才庫」都靠它360d才庫提供全台唯一「人資委外一條龍」服務，30年來深耕在地，北、中、南共有六個分公司，服務的企業橫跨50多個產業，多達數萬家客戶，經手人才超過數十萬人，包括大家耳熟能詳的知名企業如鴻海、裕隆、SOGO、友達、全聯、玉山銀行、華航、故宮、國稅局、中衛等單位，皆是才庫長期服務的對象。

董事長楊朝安表示：「長短期人力派遣、人才代理招募、人事法令諮詢、薪資作業外包、企業教育訓練、科學化測評工具、人資體制建制等，都是360d才庫多年來擅長的領域，因應30週年慶，360d才庫特別開放免費心理測評，協助求職人了解個人行為類型、適性工作職類，更快找到職涯方向；另外，安排專業的顧問團隊免費至60家服務企業，各別提供價值3萬元的教育訓練課程，以實際行動回饋才庫的新舊客戶，目前已開放申請，客戶的反應非常絡。」

四大新服務 拼競爭力、獵才力、數位力、實踐力董事長楊朝安分享：「專、新、忱、迅」是360d才庫事業群的精神堡壘，一直以來公司以成為「企業核心競爭力的價值戰略夥伴」自許，在透過360d才庫的專業加值與事業群發展綜效下，期許為客戶及員工創造最大價值。」

今年更拓展新事業版圖，成立提升企業競爭力與價值創造的「競爭力中心」、精準獵才服務加值策略夥伴的「獵才中心」、企業數位轉型推手的「三六零資訊科技」以及實踐企業願景與目標的「Empowerment超實踐研修專班」，勇敢挑戰事業的第二曲線，積極迎向下一個黃金三十年。更多資訊請見360d才庫官網 https://www.360d.com.tw

360d才庫人力資源顧問股份有限公司與日本cubridge簽約合作。(圖/360d才庫提供)

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