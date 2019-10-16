台南市政府為招攬年輕人加入推廣英語教育的行列，與富樂夢教育基金會合作推廣「台南市英語樂學坊-英語人才徵選培訓計畫」，招募台南市的大學生成為「英語樂學坊」儲備教師，提供弱勢家庭的學童接受免費課後英語教育，16日為38位受訓者舉行授證儀式。

富樂夢教育基金會長期關注弱勢兒童，基金會董事長沈坤照特別獎學金幫助弱勢兒童，從2003年迄今發出的獎學金總金額高達1724萬8000元。此外，除了發放獎學金，從2011年起富樂夢教育基金會推動「夢想起飛」專案，成立富樂夢學園，提供免費英語課輔，每年幫助1000位國小學童，至今已有5000人次以上參加。

為讓更多學童受惠，富樂夢基金會與臺南市政府合作，由市政府第二官方語言專案辦公室扮演媒合角色，讓台南市各大專院校對英語有興趣的學生都有機會受訓，受訓完成並領證者，可成為「臺南市英語人才資料庫」中的一員，除提供市府各局處辦理活動的參考，也提供「夢想起飛」專業優質的師資。

培訓計畫從2015年開辦以來，有意接受培訓的學生數年年增加，今年報名人數更創新高，吸引202人報名，最後結訓並獲頒證書者38人。特別的是，外籍生報名與通過結訓領證數也都創下新高，還有英語教學經驗豐富的資深教職人士前來參加。

負責招募人才及培訓的富樂夢教育基金會學園長唐雅慧分析，外籍生參與率提高的主因是以雙語方式進行宣傳，讓外籍生有機會接觸相關資訊。許多外籍生像香港、馬來西亞等地的英語程度都相當不錯，但沒有教學經驗與機會，透過此一計畫，不僅大學生能得到免費的專業訓練，有助職涯發展，弱勢家庭的學童也能在與外籍老師的互動中拓展視野。

(中時 )