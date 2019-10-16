監委高鳳仙日前調查高齡74歲陳姓阿嬤，因不堪照顧患有多項慢性疾病的吳姓阿公與自閉症長孫，而罹患重度憂鬱，進而掐傷長孫，長孫逃到捷運站請站長報警，發現員警未依法登載工作紀錄簿、製作筆錄與通報，過了3天，阿嬤持鐵鎚重擊阿公致死，監院糾正新北市政府警察局，並請台北市政府、衛福部、內政部警政署 、內湖國中檢討改進。

74歲陳姓阿嬤多年來照顧多項慢性疾病纏身的丈夫，及有學習障礙、自閉症的長孫，罹患重度憂鬱症而不自知。去年10月15日，陳姓阿嬤因長孫說要炸掉學校而一時失控，與長孫扭打，長孫跑到捷運蘆洲站報警，站長通報蘆洲分局三民派出所。

隔天學校老師看見長孫滿臉是傷，寫進輔導紀錄並通報台北市家防中心。偵辦此案的三民派出所警員李芷儀、李承恩深知長孫遭毆打，應為家暴案件，但2人不僅沒有製作家暴案件現場報告表，也未登載於員警工作紀錄簿及沒有製作筆錄，更沒有依相關法規通報社政機關，事後2人辯稱此案屬為民服務案件、長孫身上無傷，不知是家暴事件，核有嚴重違失。

高鳳仙指出，北市府衛生局、社會局、教育局、警察局等相關單位，對陳姓阿嬤及其丈夫、長孫間的家庭暴力、身體疾病、精神障礙、照護困難等問題，均未積極訪查、轉介、連結相關資源或適時提供有效協助，實有不當。

高鳳仙說，陳姓阿嬤的長孫於2010年至2017年間，經鑑定為發展遲緩、注意力不足過動症、非語言學習障礙、疑似精神障礙、自閉症。北市府社會局及內湖國中應確實依北市府所提的計畫執行，對長孫提供更切實、有效的服務。

高鳳仙指出，陳姓阿嬤及其家人多不願或不知求助，此類案件的報案率極低，導致政府相關機關難以提供協助，問題顯然相當嚴重。衛福部與警政署應針對此類問題，研擬有效對策，儘早發現高風險個案，適時給予有效的支持與協助。

(中時 )