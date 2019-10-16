以純天然、未受破壞的無敵沙灘美景、無數蜿蜒山路聞名的義大利第二大島薩丁尼亞島（Sardinia）是許多歐美觀光客的渡假天堂，不過近年卻屢成觀光客噩夢，原因是他們照著Google地圖的指示駕車，卻常常卡在偏僻小路上動彈不得，讓當地消防隊員疲於奔命，島上西部小鎮包內伊（Baunei）已豎起告示牌，拜託觀光客別再使用Google地圖。

觀光客照Google地圖指示開車，卻經常卡在崎嶇窄路上，義大利度假天堂薩丁尼亞島西部小鎮包內伊政府已正式請求遊客別再使用Google地圖。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩丁尼亞島西部奧格利亞斯特拉省（Ogliastra）包內伊小鎮近日正式向觀光客提出請求，拜託他們別再使用Google地圖，因為他們發現遊客為了探訪「秘境」沙灘，照著Google地圖的指示開車後，車輛經常卡在狹窄的道路上，需要當地消防隊救援。

光是過去2年，該省消防隊就接到144件類似緊急通報，最近一次是2名觀光客開著保時捷，想要造訪該省著名陡直峭壁下的白沙海灣，最後不幸卡在山裡某處崎嶇小路中。

儘管觀光客受困事件層出不窮，所幸請求消防隊救援的費用是由當地社區經費支出，遊客不用額外支出，不過意外事件太多也讓消防隊疲於奔命，包內伊政府已在各道路架設英文、義大利文雙語標誌，建議遊客「不要再遵循Google地圖指示」，因為Google地圖建議的道路只適合全地形車（all-terrain vehicles）走。

包內伊鎮長Salvatore Corrias表示，已經將情況通報Google地圖，不過目前還沒有看到任何具體改善情形，所以他們決定先豎立招牌警告。他還建議觀光客，不妨照著路標、古老可靠的地圖走，甚至聘用當地導遊，絕對不會置觀光客於險境。

(中時電子報)