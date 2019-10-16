以純天然、未受破壞的無敵沙灘美景、無數蜿蜒山路聞名的義大利第二大島薩丁尼亞島（Sardinia）是許多歐美觀光客的渡假天堂，不過近年卻屢成觀光客噩夢，原因是他們照著Google地圖的指示駕車，卻常常卡在偏僻小路上動彈不得，讓當地消防隊員疲於奔命，島上西部小鎮包內伊（Baunei）已豎起告示牌，拜託觀光客別再使用Google地圖。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，薩丁尼亞島西部奧格利亞斯特拉省（Ogliastra）包內伊小鎮近日正式向觀光客提出請求，拜託他們別再使用Google地圖，因為他們發現遊客為了探訪「秘境」沙灘，照著Google地圖的指示開車後，車輛經常卡在狹窄的道路上，需要當地消防隊救援。
光是過去2年，該省消防隊就接到144件類似緊急通報，最近一次是2名觀光客開著保時捷，想要造訪該省著名陡直峭壁下的白沙海灣，最後不幸卡在山裡某處崎嶇小路中。
儘管觀光客受困事件層出不窮，所幸請求消防隊救援的費用是由當地社區經費支出，遊客不用額外支出，不過意外事件太多也讓消防隊疲於奔命，包內伊政府已在各道路架設英文、義大利文雙語標誌，建議遊客「不要再遵循Google地圖指示」，因為Google地圖建議的道路只適合全地形車（all-terrain vehicles）走。
包內伊鎮長Salvatore Corrias表示，已經將情況通報Google地圖，不過目前還沒有看到任何具體改善情形，所以他們決定先豎立招牌警告。他還建議觀光客，不妨照著路標、古老可靠的地圖走，甚至聘用當地導遊，絕對不會置觀光客於險境。
(中時電子報)
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