環評會議決議，補正再審。（記者潘千詩攝）

環保署今（16）日下午針對「彰化漁港開發計畫」召開環評會議，整場會議約2小時，環評委員聽完彰化縣政府的報告後，均抱持諸多疑慮，要求彰化縣政府針對白海豚、鳥類等生態活動是否遭受衝擊、空污排放量等詳實評估，且要在明年1月31日前補充意見、修正後再審。

彰化縣政府下午提出簡報資料，針對海域水質及生態、空氣品質，噪音、廢水、土方、交通等各面項提出施工前與施工期間的環境現況差異分析，大部分數據均顯示沒什麼惡化。

環評委員吳義林則批，彰化縣政府玩文字遊戲、避重就輕、睜眼說瞎話。知名環保人士、「台灣媽祖魚保育聯盟」理事長文魯彬表示，此開發案是否會影響白海豚的生活環境，還請彰化縣政府能再審慎評估。彰化縣政府也同意，會回去收集資料、檢討。

彰化漁港位於彰濱工業區內，開發面積約51公頃，分近程計畫、遠程計畫用地開發；2007年有條件通過環評後，僅做近程計畫的防波堤、內港口開闢及碼頭區與漁筏停泊區興建，遠程計畫至今尚未動工。自2017年起，為配合政府綠能政策，因此將「遠程計畫」用地變更為「離岸風電運維基地計畫」用地，故同步辦理環評變更作業。

(中時 )