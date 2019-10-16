玉井偏鄉公嬤體驗一日飲料店店長。（劉秀芬攝）

玉井偏鄉公嬤體驗一日飲料店店長，手忙腳亂幫客人點單。（劉秀芬攝）

台南玉井區井字號飲料店加入「一店助一老」愛心店家，呼籲大家關心家鄉老人。（華山基金會提供／劉秀芬台南傳真）

玉井偏鄉公嬤體驗一日飲料店店長。（劉秀芬攝）

玉井偏鄉公嬤體驗飲料店一日店長

台南玉井區井字號飲料店老闆陳文洲，平日熱心公益，不僅長年認助華山基金會孤老服務經費，更將每天開店的第一筆收入捐贈華山，他聽說華山服務的公嬤80、90歲了都沒喝過珍奶，因此16日邀請5名加起來超過400歲的長輩們體驗飲料店一日店長，長輩們也迫不及待品嘗一下自己親手調製的飲品。

六年級後段班的陳文洲，高中時期就離鄉北上打拼，數十年後因緣際會回到家鄉玉井開店，讓他感觸「玉井真的老了」，舉目皆是高齡的爺奶，因此開始關注老人議題，除了認助孤老，他也參加華山「一店助一老」行動，捐出每天開店的第一杯飲料收入，希望拋磚引玉，讓更多店家加入。

陳文洲說，有很多便利商店舉辦小小店長體驗活動，讓小朋友學習認識服務業，因此他想到與華山合作，讓偏鄉的爺奶到店裡體驗一日店長，順便讓他們出門走走活動筋骨。

16日當天在陳文洲的協助下，阿公阿嬤們手忙腳亂學習如何招呼客人、打單收錢、調製各式飲品，長輩們看到這麼多種類的茶葉、大小珍珠粉圓等配料，覺得很新奇，還有人說活這麼久了都沒喝過珍奶，現場氣氛歡樂又有趣。

華山基金會自2008年開始在玉井區服務，到宅服務公嬤有75人，但目前玉井區只有3名年齡70歲左右的老志工，且玉井區並無大型企業，華山基金會邀請玉井店家響應「一店助一老」行動，發揮愛心關懷玉井孤老。

(中時 )