國民黨立法委員參選人宋瑋莉也積極投入選戰，為國民黨組織戰當中最重要的固本會報做足準備；七區總動員第一場次將於17日晚上19：00整基隆市黨部二樓召開。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

國民黨立法委員參選人宋瑋莉也積極投入選戰，為國民黨組織戰當中最重要的固本會報做足準備；七區總動員第一場次將於17日晚上19：00整基隆市黨部二樓召開。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

距離明年選戰倒數三個月，韓國瑜16日開始請假全台走透透，國民黨立法委員參選人宋瑋莉也積極投入選戰，為國民黨組織戰當中最重要的固本會報做足準備；七區總動員第一場次將於17日晚上19：00整基隆市黨部二樓召開。

宋瑋莉更自掏腰包，印製與高雄市長韓國瑜做共同為封面的文宣，用傳統的方式就是要傳達她未來監督的理念與面向，也是要從最基礎做起，有鞏固好本，才能讓路走得更長遠；另一方面，做為基層代議士的她，也擔任五屆市議員，認為中央法令仍有許多必須突破的地方，這是她擔任代議士或議長監督不到的，因此在文宣上面也提到教育、文化、交通、電力、青年就業及發展基隆觀光，所應督促海生館的興建，少子化的國安危機、廢止黑機關、市港合一共八大面向。

宋瑋莉表示，自己將會在臉書上，放出各區會議時間與地點，就如同她理念「透明力量」，讓所有的資訊透明公開，所做出的政績也讓市民「看得到」。各區會議的參與對象不限黨員，任何里鄰長、議員都可以邀請自己的黨友或基層人脈來參加，將利用晚上下班時間，安排立委參選人或助講團發表參選理念，也讓基層民眾來看看、了解每一位立委參選人的理念與做法，並點燃明年2020總統選情。

(中時 )