法務部長蔡清祥支持提高法醫待遇，賦予法醫更大權力。（張孝義攝）

W飯店小模命案，法務部法醫研究所驗出9種新興毒品成份，2019年1到8月就有36件新興毒品致死案例，而且死者平均年初只有29.7歲，共檢出22種新興毒品，平均檢驗出的新興毒品3.6個，顯示新興毒品對國家社會經濟發展及治安影響甚大，應值得相關單位重視。

法醫研究所指出，2019年檢出的成分以K他命最多，其次為一粒眠、喵喵、合成卡西酮類。今年首次檢出的新興毒品有去氯愷他命、2-氟去氯愷他命。新興毒品的變化速度快且日益猖獗，以目前狀況猶如龜兔賽跑，如何增加及強化生物檢體內新興毒品檢驗量能等問題實當務之急。

不過，法醫所毒物組組長林棟樑表示，目前通過衛福部食藥署認可的檢驗項目只有9種傳統毒品，新興毒品都沒有通過認可，國內也沒有檢驗新興毒品的標準品，向國外採購則程序繁複且經費龐大，這個部分是法醫所對新興毒品檢驗遇到有待克服的瓶頸。

法務部長蔡清祥則對法醫工作提出他30年他參訪美國相驗制度表示，他支持提高法醫師工作待遇，不能因法醫師受檢察官指揮，薪水就不能高於檢察官，而且美國很多法院設有法醫師法庭，就死因確實判定之前，法醫還可以開庭詢問證人，因此他主張給法醫師更大的權力。

(中時 )