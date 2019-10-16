針對美國總統川普試圖非法施壓烏克蘭調查其政敵拜登（Joe Biden）的相關指控，發動彈劾調查的眾議院情報委員會主席謝安達今天表示，5名證人已提供實質性支持。

法新社報導，雖然白宮和川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）拒絕配合眾院委員會要求，提交烏克蘭事務相關文件的傳票，但謝安達（Adam Schiff）表示，5名證人已支持川普濫用權力的指控，可支撐正式的彈劾指控。

謝安達表示，證人提供的資訊顯示，川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，要求基輔當局調查拜登醜聞以換取美國對烏國軍事援助為事先計劃好的，且會有後續動作。

謝安達告訴記者：「我們在回應圍繞在7月這通電話的部分問題取得顯著進展…美國總統在這通電話中試圖脅迫弱勢的盟友，對他的對手進行不當的調查，可說是最貼切的說法。」

他說：「我們得知這通電話並非獨立事件。在這通電話之前，已經做了很多準備工作。這通電話之後，還有許多後續工作。」

據信昨天前白宮俄羅斯專家希爾（Fiona Hill）在閉門聽證會告訴眾院調查人員，川普的若干名高階顧問把川普與澤倫斯基通話向一名白宮律師通報，這可能是違法行為。

希爾表示，自己的上司、時任國安顧問波頓（John Bolton）把川普與朱利安尼和白宮幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）一同施壓澤倫斯基，比喻為就像毒品交易一樣。

美國「紐約時報」（NYT）引述希爾證詞報導，波頓當時說：「我不是魯迪（朱利安尼）和穆瓦尼正在進行毒品交易的一分子。」

希爾表示，波頓也警告朱利安尼是「一枚手榴彈，將會炸毀所有人」。據信朱利安尼因與烏克蘭往來而接受聯邦檢察官調查。

參與彈劾調查的民主黨人認為，可能會在年底前提出彈劾條款。

民主黨籍聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）告訴美國有線電視新聞網（CNN），希爾的證詞支撐讓川普解職的論點，表示民主黨將會迅速、「準確」立案。

他說：「每個箭頭都繼續指向同一個方向。」

民主黨籍眾議員波肯（Mark Pocan）告訴威斯康辛公共電台（Wisconsin Public Radio）：「我們已經有動機、罪行、供詞，還有證據。」

(中央社)