據《21世紀經濟報道》消息，胡潤研究院今天（16日）發佈《2019胡潤女企業家榜》，碧桂園38歲楊惠妍財富增長250億（人民幣，以下同），以1750億連續三年蟬聯中國大陸女首富，龍湖地產吳亞軍，翰森制藥鐘慧娟為二三位，財富分別為850億元、840億元。該榜單前50門檻比去年上升11％至105億，歷史最高。

佛山超過上海和香港，成為中國女企業家的第三大居住城市；北京仍是中國大陸女企業家首選居住城市，其次是深圳。

行業方面，來自房地產、製造業的最多。而大食品行業也表現優異，海底撈兩位女性聯合創始人舒萍和李海燕，財富都翻倍至285億；海天味業程雪財富上漲68％至320億。

財富變化方面，財富縮水最多的是百度49歲的馬東敏，縮水115億，李彥宏、馬東敏夫婦也是今年胡潤百富榜上財富縮水最多的，一共縮水500億；其次是藍思科技49歲的周群飛，縮水75億，比她兩年前最高峰時的700億縮水390億。胡潤表示：「手機行業持續受到影響，是周群飛財富連續兩年下降的主要原因。」

財富增長最多的除了鐘慧娟以外，是龍湖55歲的吳亞軍，增長265億；其他增長較多的還包括海底撈的兩位女性聯合創始人舒萍和李海燕，都增長160億。

女企業家財富榜TOP10

38歲的楊惠妍以1750億元第七次成為中國女首富，財富上漲17％。今年上半年，碧桂園實現總收入2020億元，同比增長53％。

55歲的吳亞軍以850億元位列《2019胡潤女企業家榜》第二名，同時蟬聯中國大陸及全球白手起家女首富。吳亞軍畢業於西北工業大學。1995年參股創建重慶龍湖地產，今年上半年龍湖營業額386億元，同比增長42％。自去年百富榜到今年間股價上漲46％。集團業務遍布大陸7大城市群，40余個城市。吳亞軍持有龍湖44％股份。

58歲的鐘慧娟以840億元排名榜單第三。1995年鐘慧娟創立豪森制藥，專注從事抗腫瘤和精神類藥物研發和生產。鐘慧娟畢業於江蘇師範大學化學專業，今年6月翰森制藥成功登陸港交所。

前十名女企業家平均財富654億元，平均漲幅為56％，比去年的14％有明顯上漲，遠遠高於前十名男企業家8％的平均漲幅。前十名門檻比去年上升15％，為310億元。

前十名中有1位首次上榜：中公教育的魯忠芳。前十名中來自北京的最多，有3位。前十名主要財富來源是房地產5位，醫藥和製造業各2位。前七名都從事房地產或醫藥。

有9位新上榜者。其中，7位是白手起家的，領銜的是公職類考試培訓機構中公教育的魯忠芳，公司上市後財富劇增，以415億位列女企業家榜第八名；其次是常州汽車燈具製造商星宇股份的周曉萍，以125億位列女企業家榜第34名。

哪裡女企業家最多？

佛山超過上海和香港，成為中國大陸女企業家的第三大居住城市。北京仍是大陸女企業家首選居住城市，有12位，與去年相同；深圳仍以8位維持第二。相比於男企業家，胡潤表示：「前50名男企業家的居住地首選深圳，有11位；其次是北京，有10位；再次是上海、杭州和香港，分別有4位。」

從出生地來看，粵商仍然最多，有6位，與去年相同；蘇商仍以5位維持第二；川商仍以4位維持第三；浙商減少2位，以2位排名降至第四。白手起家的女企業家中，也是粵商最多。

從企業總部來說，廣東、北京、江蘇最多。楊惠妍仍是廣東女首富，而廣東白手起家女首富是張茵；上海女首富是陳金霞，而上海白手起家女首富是陳立英；福建、香港和四川都沒有白手起家女企業家上榜；首次沒有總部浙江的女企業家上榜。

上榜女企業家平均年齡51歲

8位「80後」進入中國女企業家前50名，比去年增加2位。她們全是繼承財富的：27歲的謝其潤、30歲的紀凱婷、36歲的許陽陽和周晏齊、38歲的楊惠妍、39歲的劉暢、盧曉雲和傅芬芳。

房地產、製造業和醫藥是白手起家上榜女企業家的主要財富來源，繼承財富的主要來自金融投資和房地產行業。胡潤表示：「對比前50名男企業家，前50名女企業家從事製造業和金融投資行業相對較多，從事IT行業相對較少。」

從年齡來看，平均年齡51歲，比去年大1歲，而比百富榜總榜平均年齡小3歲。前50名男企業家的平均年齡為55歲。

前50名女企業家中，一半以上擁有全日制大學以上學歷。本科畢業於國內較有名高校的有：吳亞軍（西北工業大學）、鐘慧娟（江蘇師範大學）、陳金霞（上海財大）、許陽陽（廈門大學）、雷菊芳（西安交通大學）、趙燕（華東師範大學）、馬東敏（中國科學技術大學）和王秋楊（中國傳媒大學）等。本科畢業於國外大學的有：楊惠妍（美國俄亥俄州立大學）、紀凱婷（倫敦大學）和張欣（英國薩塞克斯大學）等。碩士畢業於國外大學的有：張欣（劍橋大學）和趙亦斕（華盛頓大學）等。46％出自「社會大學」。

(中時 )