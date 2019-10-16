針對IMF（國際貨幣基金）下修台灣今明年經濟成長率，總統蔡英文上午在出席台北國際電子產業科技展等展開幕後表示，國際環境雖然起起落落不穩定，但台灣的經濟在上半年仍是穩定成長，尤其台商回流投資重大建設與擴大內需，讓台灣在國際經濟情勢不穩下仍能持續成長，她強調，今年上半年台灣應是四小龍最好的，且動能還會持續到下半年。

由中華民國對外貿易發展協會（外貿協會, TAITRA）及台灣區電機電子工業同業公會（電電公會, TEEMA）共同主辦的2019年「台北國際電子產業科技展」（TAITRONICS）及「台灣國際人工智慧暨物聯網展」（AIoT Taiwan），16日在台北南港展覽館1館盛大登場；總統蔡英文總統、經濟部長沈榮津、外貿協會董事長黃志芳、電電公會理事長李詩欽與印度電子資通訊科技部（MeitY）次長Mr. Ajay Prakash Sawhney等，共同為展覽揭開序幕。

總統蔡英文表示，台灣電子、半導體產業具有完整供應鏈及源源不絕的創新動能，在全球產業中扮演重要角色。根據世界經濟論壇（WEF）公布2019年全球競爭力報告（The Global Competitiveness Report 2019），台灣排名全球第12，總體經濟穩定度全球第一，創新能力全球第四，顯見台灣受到國際高度肯定，而AIoT則是台灣產業發展方向，台灣一流的產業、科技、人才，更是未來台灣產業發展的利基、放眼世界的關鍵。

(工商 )