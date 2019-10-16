三峽國中拳擊隊因隊員增加，拳擊沙包、重訓器材等設備逐漸不敷使用，立委吳琪銘和蘇巧慧16日邀集相關單位會勘，研議由教育部體育署補助經費，協助校方新購地墊、沙包、小型拳擊台等配備。（許哲瑗攝）

三峽國中拳擊隊去年在全國總統盃拳擊錦標賽一舉奪下6金3銀，今年又在新北市菁英盃拿下11金、7銀、7銅的好成績，不過隨著隊員增加，拳擊沙包、重訓器材等設備逐漸不敷使用，立委吳琪銘和蘇巧慧16日邀集相關單位會勘，研議由教育部體育署補助經費，協助校方新購地墊、沙包、小型拳擊台等配備。

三峽國中校長陳忠明表示，三鶯地區原住民人口多，過去不少原民生課後無人照料，成績不理想，更引發輟學問題，學校2015年成立拳擊隊，學員主要來自隆恩埔原住民國宅，盼透過培養一技之長，改善原民生就學狀況，成立後短短幾年內，就在各大比賽斬露頭角，贏得好成績，表現亮眼。

「隊員增加，配備不敷使用！」拳擊隊教練吳政憲指出，目前全隊共30名隊員，其中15位是原民生，卻僅有不到10個打沙袋，更苦無經費購置專業的拳擊擂台，導致學員臨場感不足，上場時難免有落差，影響比賽表現，希望能夠透過本次設施補助一併改善，讓隊員有足夠的訓練空間，百分百發揮實力。

吳琪銘和蘇巧慧表示，三峽國中拳擊隊近年表現優異，但現行校內的運動設備、空間嚴重不足，要求教育單位儘速擴充設備，幫新北爭取更多好成績。

教育部體育署學校組組長王漢忠承諾，全力協助校方新購地墊、沙包、小型拳擊台等配備，待學校跟教育局送案上來後，儘速在3天到1周內核定，讓孩子的訓練更完備，成績更優異。

(中時 )