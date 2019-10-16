2019丹麥羽球公開賽，男單世界排名第2的台灣好手周天成，今天在男單第一輪登場，面對世界排名第20的中國大陸選手陸光祖，首局小天21：13先發制人。

周天成去年在丹麥公開賽一路打進到決賽，經過3局苦戰飲恨日本好手桃田賢斗，本季再度挑戰，面對生涯首度在BWF巡迴賽首度交手的陸光祖，首局小天曾落後，不過中斷分別靠著4比0及6比0攻勢超前比數並擴大領先差距，進而以8分之差收下一局。

(中時電子報)