文青照過來！就是明天！博物館、美術館，有關台灣文化的館所有好康！10月17日是台灣文化日，為紀念1921年10月17日台灣文化協會成立，延續台灣文化協會提升台灣文化之宗旨，文化部今（108）年結合所屬機構、教育部、故宮、原民會、客委會及各縣市政府等資源，於10月17日台灣文化日當日，號召全台202個館所免費開放參觀，包括故宮博物院、國立海洋科技博物館、高雄市立美術館及花蓮吉安慶修院等，邀請民眾共襄盛舉，一起體驗台灣多元文化之美。

1921年10月17日，台灣文化協會於台北市靜修女中召開創立大會。為紀念台灣文化協會讓文化成為持續推動台灣前進的力量，自2016年起，文化部藉由不同的主題活動，讓民眾了解台灣文化協會精神的時代意義。

此外，其他台灣文化日主題活動也十分精采，例如國立台灣史前文化博物館南科考古館將於10月19日開館，未來民眾將更能瞭解南科遺址在台灣考古研究中的重要性與獨特性，這是台灣考古研究的新里程碑。國立台灣文學館則有「走找文化運動ê腳跡」，安排文協後代莊明正老師與歷史學者葉瓊霞老師講述「府城踏查─走讀莊松林的文化腳蹤」。

國立台灣交響樂團「霧峰草地音樂節」，配合台中爵士音樂節與立法院中部辦公室及霧峰農會合作辦理，由國台交正團、助理指揮葉政德、荷蘭爵士樂手及樂團演出及特別企劃─【府城迴響】許石交響音樂會，透過台灣前輩歌謠作曲家許石100週年冥誕，規劃演出專場音樂會，並邀請台灣指揮家許瀞心指揮共同演出多首經典作品。

文化部表示，除中央及地方政府外，民間團體也響應「台灣文化日」辦理各項藝文活動，例如蔣渭水文化基金會舉辦「2019大稻埕國際藝術節—1920變裝遊行」、台灣北社舉辦台灣文化日論壇及晚會、阿罩霧文化基金會舉辦「航向新時代．文協精神再出發—台灣文化協會主題展」、賴和基金會舉辦「賴和基金會行腳團」、台灣文學學會舉辦朝向台灣「新文學」：新世代作家群像等，亦透過論壇、音樂會、遊行、史蹟踏尋及展覽等活動，帶領民眾認識台灣文化。

(中時電子報)