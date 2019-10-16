高鐵桃園站附近經常有違停車輛，民眾批評警察取締相當隨性，車多時看不到人，車少時又狂開。（讀者提供／甘嘉雯桃園傳真）

桃園市每年上百萬張罰單中，超過40萬張是汽機車違停，市議員林正峰以此質疑交通局興建停車場龜速，甚至龜山區卻連1座新建的都沒有，而因沒地方停車迫使民眾違停，根據統計，警察局預算8.1億元、決算10億元，交通裁決所預算3.4億元、決算4.8億元，合計交通違規竟超收3.3億元，議員痛批根本把民眾當提款機。

截至9月底止，桃園市交通罰單高達136萬餘件，違停就占了1／3，林正峰說，開單數與停車位不足有因果關係，更誇張的是，警方只要欠績效就拿民眾開刀，尤其是深夜、巷弄違停等在不影響交通情況下，常會莫名奇妙接到罰單，半夜12點半將車停在桃園區三民路禁止臨停路段，僅是進去屋內拿個東西，就收到罰單，「有這麼缺業績嗎？」

青埔地區是桃園快速發展的區塊，但此地與多個行政區相連，一路之隔很可能左邊是中壢區，右邊是大園區，也因為這樣形成「三不管地帶」，中壢轄區拖吊車不拖同路對面大園區違停車輛，「自掃門前雪」；轄區派出所對於違停視而不見，建案施工車輛占用道路、皇家社區旁違停誇張到人行道無法通行，警方卻要民眾自行拍照舉發，疏於開罰導致交通亂象。

交通局長劉慶豐表示，市府增加停車格還訂定「桃園市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，另外申請前瞻經費設置停車場，爭取11.63億元。

(中時 )