許碧光藉由個人藝術展訴說電影看板畫師的心路歷程。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮藝術家許碧光早年從事電影看板彩繪，歷經電影院的榮景與沒落，配合今年北港大復戲院完成活化，16日在北港工藝坊舉辦個人藝術展，藉由電影看板記錄台灣電影史，以及電影看板畫師的心路歷程。

52歲的許碧光從小就看著父親許明雄彩繪電影看板，耳濡目染下也加入看板畫師行列，19歲那年獨立門戶，當時電影行業還很興盛，看板工作應接不暇，直到錄影帶盛行加上數位印刷技術的進步，看板彩繪工作才逐漸沒落。

許碧光表示，北港鎮最輝煌的時期有大復、北港、振興、國賓4間戲院，早年電視尚未普級，看電影是民眾最重要的娛樂，當時各地電影院是娛樂中心也是文化匯集之處，民眾在此約會談愛、共享天倫，學校帶隊觀賞愛國電影，是庶民文化的代表活動之一。

許碧光說一般人都認為電視出現後才造成電影沒落，但經他觀察，電視普及時民眾到電影院的風氣還相當盛行，直到錄影帶、光碟片出租店出現後，大家才改變看電影的習慣，轉而在家裡看電影。

許碧光指出，彩繪電影看板行業隨著電影院的消失而沒落，看板畫師轉行畫招牌、廣告看板，現在也被數位印刷輸出取代，不過經歷了時代變遷的歷練，現在的他熟悉油畫、水彩、水墨、立體雕塑、裝置藝術等各種藝術型態，在創作上更加多元。

許碧光配合今年北港大復戲院完成活化，創作了「汪洋中的一條船」等電影看板，他認為手繪電影看板猶如「老兵不死，只是凋零」，會以更藝術化的形態永續傳承，藉此訴說台灣的電影發展史。

(中時 )