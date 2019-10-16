雲林啟動反賄列車，檢察官拍微電影授檢舉妙招。（翻攝照片／張朝欣雲林傳真）

明年大選逼近，雲林地檢署16日啟動反賄列車，並進行「科技查賄零距離，檢舉賄選逗陣line」微電影首映，檢察官化身演員拍攝微電影，傳授民眾科技檢舉妙招，並介紹「科技偵查指揮中心」，宣示要讓賄選無所遁形。

針對明年1月總統、立委選舉，雲林地檢署展開一系統反賄宣導與查賄作為，16日在虎尾鎮公所虎尾廳舉辦「微電影首映暨反賄列車首航啟動」記者會，由雲林縣長張麗善、法務部保護司長黃玉垣、雲林地檢署檢察長郭永發等人共同主持。

張麗善表示，選舉在即，希望藉由查賄讓民主自由的台灣能夠淨化選舉風氣、真正選賢與能，呼籲民眾不要買票與賣票，參選人則需謹言慎行，拿出政見而不是扭曲事實、斷章取義的抹黑造謠。

郭永發指出，反賄宣講巡迴列車即日起深入雲林縣各地宣導，檢察官也依責任分區進駐各鄉鎮市，民眾如發現賄選、不實選舉言論及選舉暴力等情資，請積極提出檢舉，地檢署針對檢舉人資料絕對保密。

雲林地檢署今年特地邀請雲林在地新銳導演詹皓中拍攝查賄微電影「啄木鳥追追追」，透過影片讓民眾了解常見的賄選手法及檢舉賄選妙招，並展示「科技偵查指揮中心」跨平台科技辦案模式。

微電影由雲林地檢署主任檢察官黃怡華及檢察事務官組長周甫學，以過去偵查案例改編撰寫劇本，並由新生代檢察官李侃穎、劉晏如、葉喬鈞、林柏宇等人參與演出，生動活潑的演技可說是寓教於樂。

(中時 )