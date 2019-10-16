成大龔俊嘉研究團隊發現，當人們感覺幸福時，大腦2個腦區會發亮。（成大提供／洪榮志台南傳真）

幸福在哪裡，大腦告訴你！成功大學研究團隊以磁振造影儀進行大腦造影，發現當人感覺幸福時，大腦裡與自我概念最有關的2個腦區，就會出現由內（自我）向外（他人）以同心圓方向擴展的血流反應變化，且幸福感愈高，2個腦區與分泌多巴胺（產生快樂、滿足的酬賞感）的腦區共振頻率也愈大，研究成果已發表於PLOS One期刊。

成大心智影像研究中心暨心理系副教授龔俊嘉指出，幸福是一種很抽象、很細緻又美好的感受，揉合了滿足、愉悅、開心、溫暖、平靜等情緒，但腦影像文獻中與幸福感相關的研究並不多。經帶領電機所博士生歐陽諺、醫資所碩士生趙韓信組成研究團隊，招募約20名受試者到成大心智影像中心進行fMRI大腦功能造影，1次1張觀看母親親吻嬰兒、工作、會議、結婚、一家人海邊散步、競賽得冠軍等各式圖片，請受試者針對圖片，按鍵回答「讓你覺得多幸福？」

研究結果發現，當人們感覺幸福時，大腦與自我概念最有關的2個腦區會各自發亮，影像以同心圓方式擴散。個人型的幸福感（比賽獨得冠軍），核心區比較亮；他人相關的幸福感（母親吻子女、三代同堂、一家人和樂融融），同心圓的亮區離核心較遠，但範圍反而較大。

研究團隊根據客觀的影像推論，幸福感可以從「自我與他人之間的關係」來切入，多數受試者的亮區，都離核心區較遠，顯示出與人互動產生的幸福感，高於個人功成名就的幸福感。這也說明為何人會對「自己在乎的人」，做一些讓他們快樂、開心的事情。

(中時 )