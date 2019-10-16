民進黨立委段宜康指馬英九收受3億元政治獻金，前總統馬英九對此提告求償。經一、二審判決段宜康需賠60萬元，並在臉書刊登道歉聲明。最高法院駁回上訴，全案確定。國民黨台北市議員羅智強特別提醒段宜康別忘了三顆曲棍球，早點呑一呑吧！

羅智強在馬英九時期擔任總統府副秘書長，曾遭名嘴周玉蔻指涉入頂新集團黑心油案，收取政治獻金。羅智強對此提告訴訟，但遭誣陷箇中苦澀，點滴心頭。所以，段宜康敗訴需賠60萬元，並在臉書刊登道歉聲明。羅智強指此判決係「在這歪理橫天，造謠抹黑的綠色時代。段宜康被判賠馬英九60萬元。也算天理的小小伸張。」

羅智強特地「提醒一下段宜康，60萬要賠，但三顆曲棍球也別忘了，早點呑一呑吧！」網友亦附和表示：「好想看到他吞球喔，都這麼久了，趕緊吞啦」、「什麼時候吞曲棍球呀！」、「還滿想看他的吞球絕技啊~」、「球都賴皮不吞了，賠錢一定會賴帳的」。

(中時電子報)