蔡英文總統開心領到順澤宮冠軍帽。（吳敏菁攝）

蔡英文總統到順澤宮，現場擠滿支持人潮。（吳敏菁攝）

貿易商贊助加印Taiwan字樣的順澤宮帽子。（吳敏菁攝）

蔡英文總統到順澤宮參拜。（吳敏菁攝）

埔鹽順澤宮冠軍帽掀起轟動，蔡英文總統今天傍晚到順澤宮參拜，現場擠滿支持的人潮，順澤宮主委顏錫寬贈帽，蔡英文說，聽到順澤宮的故事一定要來，求個保佑，親自領到帽子很開心，「有這帽子，還蓋有印章，這樣我選總統應該能成」，現場響起響亮的掌聲，蔡英文說這次來讓順澤宮保佑一下，也藉這個機會向鄉親報告這幾年的做了什麼事。

蔡英文總統在內政部長徐國勇陪同下來到順澤宮，縣長王惠美也來迎接，爭取二林精密機械園區、並陪同一起到廟宇上香，祈求風調雨順，隨後前縣長 魏明谷、立委洪宗熠、黃秀芳和民進黨立委參選人陳秀寶、民進黨彰化縣黨部主委邱建富、埔鹽鄉長許文萍等陪同站台，現場支持人潮爭相握手。

順澤宮冠軍帽已經發出6萬多頂了，登記排隊領取還是很多，還又貿易商這次特別贊助在帽緣印製Taiwan字樣50頂，要寄給11月將來彰化參加田中馬拉松領跑的三鐵冠軍選手伊登。蔡英文來參鄉，也受到贈帽。

蔡英文總統說，看到這麼多埔鹽鄉親，有著玄天上帝保佑，大家都可以成功。這幾年最重要的就拚經濟，雖然國際上美國和中國貿易戰，國際經濟起伏不定，但台灣經濟3年來穩定成長，今年上半年，經濟成長率是四小龍第一名，執政團隊日以繼夜打拚，改變台灣體質，讓產業升級，今年初台商投資至今6100億，政府也在投資，1000億規模投入基礎建設，外商也投資，2025年將投資離岸風電，彰化縣一定是風光大縣，是全台灣第一名。

蔡英文表示，經濟有發展，稅收有增加，提出有史以來最大減稅方案，拿出預算出來照顧長者和幼兒，長照2.0，最初上任預算一年只有50億，明年增加到400億，0零到6歲，也從200億，增加到600億，會持續加碼，做到最好照顧。

蔡英文強調，台灣現在有民主自由，是因為我們有主權，國際上美國、英國等很多民主國家都和台灣做好朋友，這是有史以來國際社會對台灣最支持的時候，因為台灣有決心保護自己的主權，若沒這決心，國際上也不會支持。2020年選舉的意義，不只是選立委、總統，也是展現台灣人的意志，告訴全世界的人，台灣人有決心，呼籲「再給蔡英文四年，民主自由代代相傳，好不好？讓國會過半」，最後說，有這頂冠軍帽，帽上還有印章，所以明年應該可以成，現場響起掌聲。

(中時 )