▲林縣長實地體驗欲往帖比倫瀑布的步道十分陡峭，雖有架設簡易鐵梯及繩索，還是相當危險。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

▲帖比倫瀑布周邊環境及景觀佳景天成，林縣長等都讚不絕口，只是基本安全設施不足，仍待加強改善。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

仁愛鄉紅香部落絕美祕境─帖比倫瀑布，就算非假日也吸引大批遊客慕名前往探訪。由於當地安全設施不足，日前並發生遊客失足溺斃意外，縣長林明溱昨下午特前往體會祕境的險峻步道，並實地聽取遊客及部落居民心聲後，允諾將協調林管單位改善安全設施，如經費不足，縣府也樂於協助分攤。

縣長林明溱是利用前往會勘紅香溫泉會館預定地時，在仁愛鄉農會理事長林高堂、鄉代吳明德等在地人士建議下，前往當地頗負盛名的帖比倫瀑布探訪，沿途經過不少陡峭路段及倒木、路基淘空步道等的阻障，抵達瀑布下方潭邊時，林縣長與同行的縣議員林芳妤都讚嘆當地美景不在話下，直呼難怪有這麼多人爭相前往探祕。

帖比倫瀑布距紅香部落還有約20分鐘車程，車行盡頭還須徒步約30分鐘才能抵達。瀑布旁崖壁地質特殊，色彩斑爛，景致奇絕，但要下切瀑布潭邊的步道十分陡峭，雖有山友及部落居民架設的簡易鐵梯及繩索，還是相當危險。

林縣長說，在瀑布潭邊賞景很美，可是潭中水深且漩渦湍急，連諳水性的當地部落居民都避免下水，潭邊供立足的巨石，被水沖刷得極為光滑，絲毫都不能掉以輕心，否則極易失足落水。林縣長認為，當地美景天成，基於公眾安全，主管單位也應先把基本安全設施做好。

林縣長說，該瀑布管理權責屬東勢林管處，縣府將協調該處正視上述問題及安全需求，如果林管處經費有困難，縣府也願意協助分攤。

(中時 )