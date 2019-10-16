汐止區公所將於108年10月26日（星期六）在新北市立秀峰高中體育館舉辦「汐止盃投籃機歡樂聯誼賽」，活動當天除投籃機比賽外，另邀請熱情活潑的有氧美魔女彭老師帶領大家帶動跳，現場更備有充氣溜滑梯、球池、戰鬥陀螺盤（戰鬥陀螺需自備喔）等遊戲區提供小朋友遊玩喔。只要報名參賽隊伍，即致贈精美毛巾，當日比賽最高分的前5隊，另有頒發獎狀及品牌籃球，此外還有摸彩活動，讓大小朋友一起開心high起來！

汐止區大家長陳健民區長表示，「汐止盃投籃機歡樂聯誼賽」是為了增加親子間的互動，每組人數不設限，也無年齡限制，「不管是爸爸媽媽、阿公阿嬤，甚至家族裡的叔伯阿姨，只要有帶小朋友來參加，就算是幼稚園小小孩不會投，只會在旁邊鼓掌都沒關係，大家開心就好!」喜歡小朋友的陳區長更笑說自己這次也會「撩落去」，和嘉賓來一場友誼賽為大家暖暖身，希望這是一場大人小孩不用計較分數，共同揮灑汗水的比賽，讓大家都能擁有幸福滿滿的回憶。

活動也力邀新北市性平CEO代言人在現場與小朋友同樂，讓歡樂的投籃機聯誼賽也能注入性別平等的意識，避免刻板印象的性別分工，覺得會投籃的一定是爸爸，或出去玩時的家長就是要填媽媽等等，加上現在家庭組成的多元化，所謂的親子同樂不只侷限在父母與子女，應該用更寬容、友善的心態接納各類型不同成員組成的家庭。

「汐止盃投籃機歡樂聯誼賽」報名請至汐止區公所官網填寫報名表單（網路報名表單，更多活動訊息請上汐止區公所官網或於上班時間洽活動聯絡人2641-1111分機124高小姐。

(中時電子報)