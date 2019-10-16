曾以一首「愛你」而一夕爆紅的澳籍華裔歌手陳芳語（Kimberley Chen），沉寂多時又在去年參加大陸節目《創造101》中，表現亮眼，眼看就要谷底翻身，卻又傳出與經紀公司鬧翻，並遭中止合約。如今被爆出陳在演藝圈內一直有著「3宗罪」，既難搞、太自我又犯公主病，昔日甜心竟黑化。

現年25歲的陳芳語，傳既難搞、太自我又犯公主病已出道7年，不過卻離昔日甜心寶貝的形象越走越遠。（摘自陳芳語IG）

1994年生，現年25歲的陳芳語，已出道7年，不過卻離昔日甜心寶貝的形象越走越遠。日前她自曝遭所屬經紀公司《理響音樂》冷凍3年，因而決定提前終止經紀約，正當經紀公司表示出善一時，陳又咄咄逼人，使雙方互槓上，決定對簿公堂。

據《鏡周刊》指出，陳芳語在圈內一直被傳有著「3宗罪」，她的惡行都被看在眼裡。

陳芳語自我中心，不理會他人想法，同時又態度跋扈囂張，這個性不止讓工作人員與她難溝通外，更要幫他善後。（摘自陳芳語IG）

●難搞 有大頭症

陳曾在兩年內換了3位工作人員，全因陳芳語自我中心，不理會他人想法，同時又態度跋扈囂張，這個性不止讓工作人員與她難溝通外，更要幫他善後、擦屁股，使她得罪了更多幕後人員。甚至，有謠言指出，她因得罪了《創造101》節目組，導致她後期幾乎得不到露臉機會。

●公主病 愛抱怨

在2018年陳芳語參加大陸節目《創造101》時，有許多要和成員排練的行程，但陳的公主病嚴重，自認出道早、受訓已多年，常常藉故不進行排練。

●難管控 亂賣肉

以甜心形象出道的陳芳語，沒在管經紀公司包裝，時常在個人社群媒體張貼性感的賣肉照。（摘自陳芳語臉書）

當初以甜心形象出道的陳芳語，沒在管經紀公司包裝，時常在個人社群媒體張貼性感的賣肉照，不只常常讓曬出自己傲人事業線，也不乏一些只穿著比基尼泳衣的性感照出現。當然，對於經紀公司的提醒，她都忽視。

陳芳語品性不佳，恐早有端倪，早在2014年被爆因品行及私人行為不佳，遭台灣索尼音樂提前解約，如今又和「前」經紀公司鬧上法庭，傳聞中的「3宗罪」是否存在，相信大家心中自有底子。

(中時電子報)