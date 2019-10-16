民眾可依直覺抽出「愛情詩籤」，來解答愛情運勢。（游念育攝）

「台灣新文化運動紀念館」剛滿1周年，為歡慶新文化運動月，以＜自由戀愛時代製造的浪漫＞為主題，展出新舊思潮的衝擊，台灣人從過去「媒妁之言」到現代「自由戀愛」的轉變，呈現戀愛思潮在台灣發展的樣貌，盼能吸引年輕朋友參與，展期將持續到明年5月。

台灣新文化運動紀念館前身為「台北警察署」，經過修復後為保存「台灣新文化運動」的空間。這次2樓展出1920年代知識份子受新文化運動影響，對「自由戀愛」的主張。展覽除了許多愛情故事，還有互動式的小遊戲，民眾可依直覺抽出「愛情詩籤」，來解答愛情運勢。另外，現場還展出當年熱門約會景點，透過活潑的方式，讓民眾能了解台灣進入現代化的過程。

館方表示，這次配合特展主題，也規畫一系列的教育推廣活動，包含上個世紀的愛情故事、新女性的誕生和離婚從日治時期而來的講座，帶領民眾認識1920年代的婚戀及日常生活。台北科技大學文化事業發展系教授鄭麗玲更引用著名的諺語「提籃子假燒金」來形容過去的台灣社會。

展覽共有4個展區，其中，第2展區透過展示台灣傳統婚姻文化的內容，說明過去婚姻來自「家長」的決斷。此外，著名「彰化私奔事件」的激烈筆戰及張我軍、鍾理和、彭瑞麟等名人的戀愛故事，也呈現爭取自由戀愛過程中不為人知的艱辛。

(中時 )