攤商業者這幾天甚至連夜趕工裝潢布置，希望能在試營運日前順利完工。（游念育攝）

南門中繼市場17日起展開試營運，地點位在愛國東路和杭州南路交叉口，距離原南門市場700公尺處，步行只要10分鐘。台北市政府市場處解決民眾過渡期的不便，也在原南門市場捷旁設置「免費接駁車」供民眾搭乘。攤商業者這幾天甚至連夜趕工裝潢布置，希望能在試營運日前順利完工。

南門中繼市場在經過10天辛苦遷移，都準備好以嶄新面貌迎接顧客。市場處也將在今發放「開市大吉發財金」和「入厝湯圓」，與民眾分享南門中繼市場試營運的喜悅。許多民眾也很興奮希望能目睹南門中繼市場的風采。

知名老店金龍肉乾王健安說，遷移期間剛好遇到雙十連假，許多攤商工程也停擺，夜間都要趕工裝潢，盼南門中繼市場能帶給大家新的風貌。居住在南門中繼市場旁的張小姐表示，這幾天經過都會特別往裡面看一下，觀察店家的攤位擺設，希望能趕快開幕，街訪鄰居也都相當期待。

南門市場自治會長王銓國說，市府提供免費接駁車，每10分鐘就有一班很方便。試營運當天南門市場也準備500份發財金和入厝湯圓，跟民眾分享喜悅。

(中時 )