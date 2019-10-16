高雄市政府社會局為慶祝重陽節，今天在漢來飯店巨蛋會館舉辦「2019愛你恆久–銀髮婚頌禮讚」活動，邀請105對銀髮佳偶參與，佳偶們在子女家人陪同下盛裝出席，牽手走過紅地毯，幸福洋溢的說：「像回到當年結婚的感覺」！

高雄市副市長陳雄文到場福證，表示未來市府會持續推出老人福利服務，讓高雄的長輩們天天幸福。

活動一開始，由穿著婚紗禮服的6對佳偶走進會場揭開序幕，其中包含結婚滿70周年，高齡90歲來自小港區的張鈍、張嚴來春夫婦，兩人經媒妁之言攜手迄今，阿公早年在碼頭工作，退休後身體仍硬朗，平時喜歡騎腳踏車四處閒逛，阿嬤雖然有輕微失智，但上菜市場逛逛是每天必做的事情，兩老認為，保持心情愉快是健康長壽及婚姻幸福的不二法門。

另一對佳偶是來自於左營區的王志信、周美蓉夫婦，他們身著卑南族的傳統服裝來參加盛會，成為全場焦點，王志信是卑南族、太太是排灣族，當年夫妻結婚是在教堂穿西裝婚紗結婚，沒想到40年後有機會穿上原民服飾，王志信說：「感覺太榮耀了。」

這次活動共有105對佳偶報名參加，其中結婚滿70年以上（白金婚）2對，滿60年以上（金鋼鑽婚）31對、滿50年以上（金婚）68對及原住民滿40年以上(紅寶石婚)4對。

(中時 )