畢毅銘今日還特別示範數位塗鴉彩繪。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

「當山豬遇見環保數位科技塗鴉牆」活動於11月15至30日於舉辦。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

川彙公司結合來自各界藝術精英團隊，以國際藝術資源與策展經驗，進行部落青年再造專案，此舉受到嘉義縣政府文化觀光局與嘉義縣文化基金會支持，共同將於11月15至30日舉辦「當山豬遇見環保數位科技塗鴉牆」活動，邀請民眾前往阿里山來吉村，體驗科技塗鴉並欣賞塗鴉藝術。

今日文觀局邀請加拿大政經文化處長馬孟凱、加拿大數位科技設計師畢毅銘、川彙公司執行長高培華及鄒族藝術家等人至縣府說明活動內容。來自加拿大的畢毅銘是位互動藝術家，致力以科技開發讓人們能親身參與的公共藝術，這次接受高培華邀請，與來吉村鄒族部落藝術家相互交流，藉由新媒介打破一般大眾對科技利用之想法。

高培華指出，當初到了來吉部落，發現很多鄒族生活藝術家聚集在此地，也看到孩子們在石頭上畫山豬等圖案，因此，邀請到藝術家高培華，一起把城市的藝術帶入嘉義縣山區，藉由科技、互動與藝術之結合，舉辦互動式藝術活動。

活動將於阿里山的來吉村鄒族部落舉辦，每日從上午10點至下午4點，民眾可免費進入10米圓形大帳篷，其帳篷內能容納超過20人同時玩塗鴉，欲參與的民眾須提前預約，詳細活動內容可洽詢0988196686，或搜尋「再平衡健康文創」臉書粉絲團。

(中時 )