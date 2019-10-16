2019丹麥羽球公開賽，寶島球迷期待的世界球后戴資穎今晚出征，首局和泰國對手金達蓬（Nitchaon Jindapol）打得相當膠著，小戴靠著該局尾聲連番攻勢連續搶分，第2局小戴趁勝追擊，迅速累積11分領先差距，最終21比15、21比9告捷。

戴資穎是本賽去年冠軍，尋求連霸的第1戰被安排在今天第1球場第4場比賽，她與今天對手金達蓬過去交手過8次，小戴握有7勝1負絕對優勢，兩人上次交手是2017年6月印尼公開賽，當時小戴苦戰3局吞下對戰7連勝後的第一場敗仗。

首局金達蓬相當難纏，落後的分數並不多，也幾次追平分數，不過該局尾聲雙方15比15再度平手後，戴資穎連續強攻取分，用6比0攻勢結束這局，順利先下一城；第2局小戴加快速度，迅速取得7比1大幅領先，中段再靠連得6分穩固領先位置，最後在握有11個賽末點優勢下，結束這場只有27分鐘的對決。

(中時電子報)