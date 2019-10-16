台中市南區、烏日區交界處的復興路段，不但路旁有根電桿矗立、導致車禍頻傳，且從市區往烏日方向的路面坑坑洞洞，居民直呼「堪稱最爛道路」，再對比烏日區往南區方向、已重新鋪設的另一側路面，民眾自嘲是「二等公民」，呼籲市府儘速處理。

行駛在復興路台中市區往烏日方向，過了環中路口，明顯感覺到路面坑坑洞洞，許多騎士必須沿路閃躲坑洞，就怕一個不小心摔車。市議員陳世凱指出，市政府最近不斷宣傳許多道路已經重新鋪設、相當平整，但復興路屬於主要幹道，道路情況卻爛到讓人忍無可忍。

陳世凱表示，更令人不解的是，同樣是復興路，從市區往烏日方向的路面有許多坑洞，但另一側、從烏日往市區方向卻是相當平整，經深入了解，才知路面狀況差的路段管理單位為市政府，另一側屬公路總局管轄，質疑市府行政效率太差。

同樣在復興路上，路旁還有根矗立多年的老舊電桿，九德里長陳美香說，這根電桿設置在紅線外，許多要彎進一旁社區的車輛若未留意，可能就擦撞到電桿，事故頻傳，且周邊纜線早已地下化，盼儘速移除電桿。

建設局表示，日前已針對路面坑洞不平情況現勘，最近正進行進行細部設計，預計1個月內完成道路刨封，也會針對路面坑洞或龜裂處先修補，維護用路人安全。

(中時 )