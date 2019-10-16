韓國瑜以「我現在要出征」表達參選總統的心境，使得這首節奏輕快的軍歌又重新受到關注。這首歌的原曲來自19世紀時期丹麥軍歌「英勇的戰士」，之後傳唱世界，曾被轉譯為多國版本，甚至丹麥還有座著名青銅塑像與此曲同名，是丹麥國族的精神象徵。

丹麥原版的軍歌名為「英勇的戰士」(原文：Den Tapre Landsoldat)，不過它的第一句是「我現在要出征」(原文：Dengang jeg drog af sted)，所以也稱為「我現在要出征」，這首歌的背景是1948年4月10日爆發的博夫會戰(Battle of Bov)，當時，德意志邦聯希望統一所有的德語區國家，於是普魯士(Prūsa)煽動丹麥王國之下的斯勒斯維希公國(Duchy of Schleswig)脫離丹麥王國加入德意志邦聯，這從丹麥王國的立場自然是叛亂，也就必須打這一仗。

Dengang jeg drog afsted / Den﻿ Tapre Landsoldat

Dengang jeg drog afsted 1864

博夫會戰只是丹麥與德邦聯的第一場戰役，這場「第一次斯勒斯維希戰爭」(英文：First Schleswig War)從1848年打到1851年才結束，因此在丹麥亦稱為三年戰爭，最終由丹麥取得勝利，維持了國家的統一。可惜勝利時間不長，在1864年又爆發了第二次斯勒斯維希戰爭，這一次丹麥沒能取勝，戰後被畫為德意志區，但是即使如此，德丹兩國的領土問題仍沒有解決，直到20世紀，雙方以協商和公投的方式，北部區域畫入丹麥，稱為南日德蘭，南部地區畫入德國，仍稱為斯勒斯維希。

言歸正傳，「英勇的戰士」的作曲者是艾米爾‧霍納曼(Emil Hornemann)，作詞者是彼得‧法伯(Peter Faber)，原歌曲有六段，第一段是士兵與女友告別，承諾必定會回來，中文版「我現在要出征」幾乎就是翻譯這一段。 第二段歌詞是士兵與父母告別；第三段是發誓必定擊敗德軍；第四段是為丹麥祖國歡呼；第五段是為國王而戰；第六段是犠牲的戰士令人懷念。

每一段歌詞最後是「Hurra, hurra, hurra!」是西方軍隊常聽到的歡呼語，比如美國陸軍75游騎兵團，也經常以「hurra!」來凝聚士氣。

(中時電子報)