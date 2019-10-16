樂天地酒家第2、3代父子林富敏（前排右四）、林茂旭（後排），同意將百年古厝轉型為身障日照據點，縣府致贈感謝狀。（巫靜婷攝）

87歲的樂天地酒家第二代林富敏（前排左二），雖年邁行動不便，仍親自出席身障日照據點揭牌活動。（巫靜婷攝）

通霄身心障礙者社區式日間照顧據點，前身為通霄知名的樂天地酒家，林家牆上還掛有當年「不醉不歸」大門合照。（巫靜婷攝）

酒家是早年政商名流交流的好地方，苗栗通霄頗具盛名的「樂天地酒家」曾風華一時，無奈時代變遷、客源不再，10年前黯然收攤，樂天地第3代、今年49歲林茂旭，得知縣府有意在海線地區，設置身障者日間照顧據點，得到87歲老父親林富敏認同後，他決定提供百年古厝作為場地，16日舉行揭牌啟用儀式。

通霄鎮1971至1991年代，因工廠進駐，外地人口湧入，街頭巷尾繁華無比，然而近十年產業轉型、工廠外移，同期2家知名酒家「樂天地」、「圓滿」陸續停業，酒家文化走入歷史。在竹北從事建築業的林茂旭，返鄉時感嘆百年古厝就此閒置，粉刷、整理空間後，以低於市價的租金，提供幼安教養院使用。

幼安教養院院長林勤妹指出，一般人聽到要租給身心障礙者使用，多有抗拒，當初尋找場地時也常遭拒，因此相當感謝林家願意出租，日照據點保留原先的古早味外，挑高的現代感設計，加上寬敞舒適的空間，且位於鎮中心鄰近火車站、醫院等，生活機能高，盼未來也能融入小作所，提供身障者就業機會。

林茂旭表示，從小在歡場文化中成長，對於風花雪月早已看透，在幼安教養院擔任志工20年，了解通苑地區社福資源不足，便萌起將老酒家轉型的想法，希望能減輕身障家庭的負擔。社會處指出，此據點獲衛福部197餘萬元、縣府配合款10餘萬元辦理，6月開始服務，可服務15人，目前已服務9人。

(中時 )