早期「東石郡役所」的照片。（張毓翎攝）

「東石郡役所」於民國9年建造，迄今屋齡已近百年，現今為嘉義縣警察局朴子分局辦公廳舍，這棟典雅的巴洛克式磚瓦建築，吸引不少建築系學生及遊客參觀，為縣內僅存於日治時期興建、層級最高的官署，所含藏的歷史文化豐富，因此，近日縣警局正規畫異地新建，未來分局會移至新址，東石郡役所也能永續發展其社會價值及經濟效益。

嘉義縣警察局後勤科指出，這次朴子分局（含朴子派出所）辦公廳舍遷建工程費1億3200萬元，東石郡役所興建年代久遠，廳舍使用至今結構陳舊，屋頂水泥瓦片破損，每逢颱風或豪大雨，經常發生屋內漏水等情形，格局已不符合現今警政勤務推展需求，分局辦公廳舍迫切需遷建，而未來興建用地將在朴子市公所旁。

後勤科長郭寶宗表示，朴子分局新廳舍占地面積1200坪，地上4層樓，目前建築師已將基本設計完成，正進行細部設計，後續取得建造執照、5大管線審查等通過後，計畫明年6月辦理工程發包，順利的話，預計2022年能完工，未來與緊鄰的朴子市公所及縣消防局朴子分隊，將形成完整的行政園區，提供民眾更優質的服務空間。

朴子分局副分局長柯振鴻表示，不僅有許多建築系學生到本局欣賞內部建築結構，市公所的導覽團隊也會帶遊客來參觀，不過，由於目前仍是同仁辦公之處，一般外人不能隨意進來參觀，未來同仁移至新廳舍後，東石郡役所將由嘉縣府文觀局進行後續規畫作業。

(中時 )