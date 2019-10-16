苗栗縣長徐耀昌得知彭家情形，16日前往弔唁慰問。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌得知彭家情形，16日前往弔唁慰問。（巫靜婷攝）

苗栗縣苑裡鎮48歲彭姓男子為家中獨子，2名手足出嫁後，他打零工獨自照顧年邁父母，家境十分困苦，10月初彭父病逝後，他無力殮葬，又逢彭母因腹水住院病危，情況雪上加霜，苗栗縣府接獲里長通報，啟用變故家庭即時送愛計畫，16日縣長徐耀昌前往弔唁，並致贈1萬元慰問金。

社會處指出，8月中旬接獲通報，彭男家境貧困，失婚後，與81歲患有輕微失智的彭父、72歲重度肢障的彭母同住，今年10月初彭父疑因摔倒腿傷未就醫，引發蜂窩性組織炎病逝，母親也因嚴重腹水，肚子大如球，緊急住院治療，彭男為照顧摯親，奔波醫院無法工作，積欠數萬元醫療費，無力支付。

社會處為解決彭家無力殮葬的窘境，與中華九紫慈善會合作，協助全額喪葬費用約7萬元，並媒合殯葬業者，讓彭父順利安葬，但彭家急難情形尚未結束，16日沙鹿童綜合醫院發出彭母病危通知，彭男陪同捻香後，含淚驅車急奔醫院，病情不樂觀。

彭男因奔波醫院無法工作，生活困頓，社工除自掏腰包3000元補貼、九紫慈善會也提供5000元作為彭家這2個多月的車資與生活費，理事長何奎逸表示，基層弱勢家庭往往受不到很好的照顧，慈善會出錢出力幫助他們也是做善事，希望能拋磚引玉，吸引更多人一起做善事。

(中時 )