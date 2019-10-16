台灣大賽由Lamigo桃猿與中信兄弟進行7戰4勝系列賽，前兩戰兩隊打成1比1平手，確定會打到17日G5，兄弟因有可能在該戰封王，因此13日賽後G5內野票就已全部完售，同時該場也是「恰恰」彭政閔生涯最後一場主場出賽，當天有可能滿場。不過昨日桃猿拿下第2勝，確定即使冠軍在G5就提前出爐，也不會是兄弟封王，不可能在主場丟彩帶的象迷出現讓票潮。

今年台灣大賽兩隊都有不想輸的理由，是桃猿轉賣給樂天前最後總冠軍賽，再加上今年也是彭政閔退休年，觀眾人數被預期能開出紅盤。除了首戰在桃園球場寫下20010人史上第2高外，G2湧進18610人、G3在洲際球場平日也有破萬的11176人，前3戰累計觀眾人數49796人，是歷年總冠軍賽第2高，僅次2016年中信兄弟與義大犀牛的總冠軍賽前3戰進場人數。

中信兄弟今年主場在G3到G5，都是在平日，不過在第2戰勝利加上想看彭政閔最後在主場出賽的身影，G4、G5預售票都破萬張，13號賽後G5內野更是全部完售，僅剩外野800元的門票，很有機會達成滿場。不過就在G3輸球，讓桃猿以2比1取得系列戰優勢後，確定不會在G5封王，因此球迷也出現讓票潮。

在G3中信兄弟輸球後，有部分象迷在社團讓出G5門票。（截自中信兄弟 主場門票交易平台／鄧心瑜傳真）

有不少球迷在交易門票社團兜售門票，有些象迷認為是因為輸球不會在G5封王而讓票，引發不少討論，「一堆輸球後就拋售門票，大家都不想看恰恰了嗎？」、「原本有空看G5的人，昨天看完比賽都一窩蜂的退」、「其實百萬象迷是騙人的，百萬戰績迷是真的」、「昨天突然發現G5有事不能看球的人比例好像有點高」。

不過也有球迷認為可能真的是當天有事無法到，或是平日對很多人來說無法請假，有讓票潮剛好可以讓更多想看彭政閔最終戰的球迷進場支持。

原本G5內野門票完售，不過昨日輸球後又有門票了。（截自中信兄弟售票網／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)