台中市東區進化、自由與建成多叉路口，16日傍晚發生死亡車禍，1輛由吳姓男子駕駛的砂石車，與1輛機車擦撞，造成機車騎士及後載乘客2人當場死亡，據了解，2名死者為嬤孫關係，當時72歲王姓阿嬤載13歲張姓孫女放學，返回太平住家途中卻發生意外，張姓女學生媽媽接獲警方通知，趕到車禍現場認屍，看見母親與女兒慘死，當場放聲痛哭，令人鼻酸。

車禍現場，警方圍起封鎖線，有目擊民眾疑似看見地面上屍塊散布，慘不忍睹。根據警方說法，當時砂石車是從自由路欲右轉建成路，疑似視線死角，不慎撞倒同向右轉，72歲王姓女騎士與後載乘客15歲張姓孫女，2人共乘的機車被壓在砂石車右前輪。

警方追查，貨車駕駛是48歲吳姓男子，當時行駛在自由路上，車上載著砂石，他向警方供稱，當時準備右轉往建成路方向至工地，澄清不知道同行機車撞上，突然聽到聲音，趕緊剎車，下車查看才知道釀禍。

72歲王姓阿嬤和13歲張姓孫女陳屍車底下，張姓死者當時穿著運動服、球鞋，現場還有便當袋，一旁書包被甩至一旁、書本掉落，真正車禍肇事原因，警方尚在調查釐清。

(中時電子報)