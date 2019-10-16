總統蔡英文今日出席「台北國際電子產業科技展、台灣國際人工智慧暨物聯網展、台灣國際智慧能源週聯合開幕典禮」，她指出，台灣第一座離岸風場已經正式完工，是台灣再生能源的重大里程碑，未來政府會強化物聯網、AI等產業鏈結，吸引外資加碼台灣。

蔡英文表示，過去3年多來，在政府跟民間合作下，台灣能源轉型開始看到成果。就在上週，台灣第一座離岸風場正式完工，海上巨大的風機不再是外國的風景，而是台灣海峽上的實景。這座128MW的新風場，每年預計可以供應大約12.8萬戶家庭用電，這是台灣再生能源發展的重大里程碑。未來，離岸風電產業，將可以創造1.2兆元產值，並帶來1兆元的投資及2萬個工作機會。

太陽光電則是再生能源的另一個主力，上週全國最大的地面型光電場也在彰濱工業區完工了。彰濱是同時有陸域風機加太陽光電的雙綠能電場，每年發電量總和將超過3.4億度，可以供應將近10萬戶的家庭用電。也能夠帶動減碳量，達到19萬公噸。去年台灣太陽光電的總發電量已經達到27.3億度，今年夏天，太陽光電在尖峰時的貢獻，甚至相當於一座核能電廠。

蔡英文強調，這些具體綠能的進度，有信心在2025年讓綠電的比例會達到20％的目標。能源轉型對台灣來說，還有另一個重要性，就是做為一個外銷導向的國家，台灣在世界上的重要產業，一定要能有注重綠能發展的優勢。

她認為，攤開參與RE100的國際企業名單，這些倡議使用100％再生能源的大公司們，很多都是台灣的重要客戶。大家都熟悉的蘋果公司，就是最好的例子。台灣產業發展的利基，除了有人才、技術、科技之外，能不能提供充足的綠電，也將是產業深耕台灣、放眼世界，把全球當作市場的重要關鍵。

另外，台灣也鼓勵智慧用電。希望應用半導體產業優勢，持續推動「5加2產業創新」應用，結合政府跟民間資源，加強物聯網、人工智慧創新產業的鏈結，也以這個方向，吸引外資加碼投資，為台灣的產業發展注入新的活水。正因為台灣在能源轉型、產業升級、投資台灣等面向上，繳出很多好成績。這些總體經濟的成果，也被世界肯定。

根據「世界經濟論壇」最新公布的「2019年全球競爭力報告」，台灣跟德國、美國、瑞士並列全球四大創新國，競爭力排名比起去年再上升一名，成為全球第12名、亞太第4名，而且在經濟穩定、穩定物價、金融逾放的表現，都獲得全球第一的肯定。

(工商 )