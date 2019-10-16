寶島夢想家9月引進的雙外援布巴羅以及羅素，經過觀 護盃的考驗後，因戰力不符球隊需求，夢想家立即啟動備案找來能擔任得分後衛 兼小前鋒的搖擺人杰倫楊(Jerran Young)，欲調整觀護盃時得分乾旱及防守端的問 題。

杰倫楊27 歲，身高195公分，上個賽季效力ABL 新加坡騰飛之獅，場均貢獻19 分、7.1 籃板、3.8 助攻、2.4 抄截，幫助球隊闖進總冠軍賽。杰倫楊擁有出色的進攻能力，體能勁爆經常能在比賽中上演瘋狂爆扣，引得全場球迷熱血沸騰，關鍵時刻亦能沉著表現，穩定地與隊友搭配執行戰術。他優異的籃球天分及身 體素質也再再反映於其防守能力上，場均2.4 抄截上個賽季在聯盟排名第三。

夢想家球團看中的不只是他的防守與進攻的能力，據經紀人透露他是訓練 狂，訓練上的要求及專注都是相當敬業，且總教練朱利爾斯從開訓以來一直強調 防守觀念，杰倫楊的防守能力會是球隊所需要的。

夢想家雖然在觀護盃失利但球團將此視為寶貴經驗，加緊腳步修正並找來適 合的外援，在新賽季前磨合調整，目前正積極備戰 10 月底的馬來西亞籃球國際 邀請賽，近期也將公佈第二名外援人選。

(中時電子報)