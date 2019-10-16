交通部長林佳龍16日前往台中國際機場視察「過夜機坪」及「2035年整體規劃」辦理情形。他表示，交通部將推動「台中機場2040年整體規劃」，同時串通聯外道路，讓台中國際機場成為中台灣進出門戶，整體規劃預算為756億元，已進行可行性研究，近期將正式提出。

為督促「台中國際機場整體規劃」進度，立委洪慈庸邀請林佳龍、民航局局長林國顯前往視察。民航局官員簡報指出，近年已完成聯絡滑行道與過夜營運機坪工程，並投入8.5億元進行國內航廈整體改善，預計10月26日開工，年運量可由現有的290萬人次推升至369萬人次。

洪慈庸表示，「台中機場2035年整體規劃」已核定投入248億元，她要求加速推動新建國際航廈、機坪、滑行道等，希望每年1000萬人次的運量目標努力。為提升機場運能，也請巿府儘快完成機場捷運規劃，她將在立院積極爭取，林佳龍當場允諾會大力支持。

林佳龍表示，國際機場必須要有新的國際航廈及專用的民航機跑道，周邊建設包括停機坪滑行道都要一併推動。他宣布，交通部將進一步擴大原來台中國際機場的計劃，推動「台中機場2040年整體規劃」，整體預算為756億元，已進行可行性研究，近期將正式提出。

(中時 )