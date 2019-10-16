2020國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天起請假，全力投入大選，也引起外媒的關注。《美國之音》認為，雖然綠營仍批評請長假違背當初對高雄民眾的承諾，但韓全力投入大選的消息對國民黨和韓粉都是一針興奮劑，而競選期間也會安排訪問美國，這將是一個重要步驟。

《美國之音》指出，韓國瑜宣佈請假時情緒激動，面對支持者唱出了「我要出征」的軍歌，鼓舞士氣。他還安排把請假期間的薪金19萬新台幣捐獻給高雄社會局急難專款使用。

日前韓國瑜也正式向蔡英文提出就兩岸政策進行辯論。他的發言人說，韓國瑜已經公佈了《兩岸政策白皮書》，對兩岸關係的現狀憂心忡忡，更對蔡英文處理兩岸問題的方向與能力提出質疑。不過數天之後蔡英文回應稱，競選雙方本來就要盡興辯論，這種辯論永遠都不會太遲。總統府日前更回應說，屆時不只兩岸政策，所有該討論的議題都要說清楚。

報導稱，韓國瑜7月15日確定由國民黨提名為2020總統參選人後的三個月中，拼搏力度似乎未達民眾期望。台灣一些民調顯示，他從7月人氣超高，到8月以後就低於對手蔡英文10%左右。這或許是因為他當選市長後，不便放鬆高雄市政立即全力投入總統大選。

《美國之音》預期，在接下來的88天裡，韓國瑜不僅行程緊鑼密鼓地從台灣南部出發，按他的話說，要「把溫暖和希望帶給全台灣」。按照一般估計，他還會安排訪問美國，那將是他大選中的一個重要步驟。

(中時電子報)