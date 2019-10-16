來自泰國的Gail（蓋兒），去年參加《聲林之王》比賽後圈粉無數，即將於10月18日推出個人單曲〈Killin’ me〉，年僅13歲的她，竟傳出在錄音室中發出神秘的低沈顫抖聲、頻頻呢喃著「Killin’ me…」嚇壞眾人，原來是製作人Hans陳思翰為了增加歌曲混音的聲音厚度，讓Gail用低八度音來配唱段落，搭配錄音室裡超強冷氣，讓現場氣氛超詭譎，不過後來加進伴奏音樂後，瞬間變為青少女個性充滿陽光曲風，讓工作人員也不自覺哼唱起來，還被製作人制止「錄音室要安靜」。

來自泰國的Gail（蓋兒）及將推出全新個人單曲〈Killin’ me〉，製作人Hans陳思翰大讚她學習力強。（aNueNue提供）

擁有音樂天賦的Gail，在6歲登上泰國達人秀，7歲以手指歌彈唱影片累積1300萬人次點閱，而從小彈吉他到大的Gail，也受邀擔任品牌及他宣傳大使，Gail開心說：「是從沒想過會發生的事，非常開心」，新歌〈Killin’ me〉亦是品牌主題曲，當中運用各種歌唱方式，像是慵懶的口氣、氣音、低八度或耍酷等，Gail不僅快速抓到訣竅，不擅中文的Gail，用拼音來記住發音，原本過度字正腔圓的咬字也被重新調整。〈Killin’ me〉中文版本將在10月18日於各大數位平台上架。

(中時 )