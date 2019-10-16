角逐美國總統大位、聲勢越來越旺的聯邦參議員華倫，今天在民主黨第4場初選辯論面臨同黨參選人攻擊，但也鞏固她挑戰現任總統川普的領先地位。

12位民主黨總統參選人今天串通一氣猛轟川普，呼籲對川普進行彈劾，也抨擊他從敘利亞撤軍的決定，前副總統拜登（Joe Biden）砲轟川普這項舉措堪稱「可恥」。

華倫（Elizabeth Warren）怒喝道：「彈劾程序務必繼續進行。」在2020年民主黨總統候選人提名戰中，進步派的參議員華倫與拜登聲勢並駕齊驅，處於領先。

近幾個星期來，華府彈劾調查是美國政壇唯一話題，各界聚焦川普企圖施壓烏克蘭，挖掘可抹黑民主黨對手拜登的資料。

陷入醜聞的拜登明確表示，他認為川普應被彈劾，並駁斥川普指控他曾干預烏克蘭事務，以保護兒子韓特（Hunter Biden）。

烏克蘭醜聞讓拜登備受關注，而78歲的自由派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）兩週前因輕微心臟病發作暫停競選，如何展現他堅忍不拔的一面是他在辯論會上的壓力。

不過，華倫也受到民主黨內競爭者的最嚴厲攻擊，從像是醫療保健和稅制等議題，到外交政策甚至是企業自動化的問題，她都成為攻擊箭靶。

在美國選民矚目的醫療保健議題上，華倫面臨到溫和派競爭者下戰帖，要她說清楚「全民聯邦醫療保險」（Medicare for All）計畫的花費。

華倫主張對美國超級富豪課稅，前聯邦眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）指責這是「懲罰性」政策，還說華倫「豎起美國一部分人與另一部分人的對立」。

與其他民主黨競爭者抨擊川普從敘利亞北部撤軍的決定口徑不同，華倫呼籲「美國要離開中東」。批評人士稱，川普撤軍等同默許土耳其攻擊美國昔日盟友庫德族。

(中央社)