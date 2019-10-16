北韓官媒發布多張最高領導人金正恩在一片冬日白雪中，騎白馬登上北韓聖山白頭山（長白山）山頂的照片，引發他可能即將宣布重大政策的諸多揣測。

北韓中央通信社（KCNA）發布的多張照片，搭配敘述浮誇的文字指出，金正恩的眼眸「閃耀著高貴的光芒」，並稱他駕白駒馳騁於白雪蒼茫之間，是北韓「重量級的重要大事」。

北韓中央通信社的報導還說，隨行官員深信，「將再次出現令世界驚嘆的偉大行動，並促使北韓革命向前邁進一步」。

分析北韓政情的專家學者說，金正恩登白頭山，可能暗示擁有核武的北韓將採取新的政策方向。

南韓智庫「峨山政策研究院」（Asan Institute for Policy Studies）研究員申範澈（Shin Beom-chul）指出：「過去金正恩也曾在做出重大政治決定前，去攀登白頭山。」

金正恩曾在2017年12月登上白頭山山頂，隨後展開外交接觸政策，並於去年6月和美國總統川普召開劃時代的首場雙邊高峰會。

不過，金正恩與川普今年2月在越南第2度高峰會未達協議而破局後，至今雙方協商陷入僵局，北韓則藉由連串的飛彈試射升高緊張情勢。

身為北韓文宣政策專家的南韓東西大學（Dongseo University）教授邁爾斯（B.R. Myers）指出，金正恩登上白頭山的畫面，呈現出金氏王朝領導人保護北韓文化和意識形態純正性不受貪腐和外國勢力影響的主題。

(中央社)