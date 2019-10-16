高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜昨日接受專訪時引用越南名言「天堂太遠，中國太近」，表示如何處理兩岸關係是頭等大事，處理好進天堂，處理不好很麻煩。對此，前民進黨立委林濁水譏諷表示：「韓國瑜太強了！成了超辣台男！辣台妹根本不夠看了！」

林濁水在臉書表示：「美國太近天堂太遠，是過去飽受美國侵略，佔領領土，現在備受歧視的墨西哥人講的。」

林濁水指出：「如果越南講中國太近，天堂太遠，說的是曾長期被中國佔領、入侵。以致過去所謂民族英雄從徵側、徵貳開始，絕大部份是抗中英雄，現在又在南海衝突不斷」。

林濁水話鋒一轉「換句話說『XX太近，天堂太遠』說的是彼此仇大恨深，兩國是千百年歷史仇敵。如今韓國瑜這一嗆，台灣第一辣真的出台了？」

其實，韓國瑜引述越南名言「天堂太遠，中國太近」，形容兩岸關係是頭等大事，必須處理好。但落到「黑韓」為樂的林濁水，一切都變了調，明說「韓國瑜太強了！成了超辣台男！辣台妹根本不夠看了！」，實則挑撥兩岸關係。

(中時電子報)