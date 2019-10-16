趙建民透過深入寫生實踐「大花鳥精神」。（趙建民提供）

除了自幼便跟著舅父于希寧習畫，並親炙李可染等名家風采，大陸旅美藝術家趙建民認為，藝術風格的養成，最終仍歸於生活。

趙建民16日起在台北國父紀念館舉辦個展《承與變》，並將於19日下午3點舉辦開幕式，以50餘幅作品，展現創作生涯不同階段的學習與養份，其中1985年的一批在雲南西雙版納寫生所得的作品，更是可見趙建民風格奠定即來自於生活。

出生中山畫都濰坊的趙建民，舅父是大陸知名的藝術、教育家于希寧，打下他傳統水墨畫的功底，中央美術學院的訓練，則是讓他一邊深化傳統的基本功，一邊得以實踐新的畫風與技法，傳承與變革，在他看來是一個人的兩條腿，作為藝術創作者，是同時用兩條腿走路，才容易找到自己的風格與定位。

「李可染就曾教誨，畫要從生活中來，他的作品在50、60年代也沒人認同，但他持續灕江寫生。」趙建民分享，藝術之路「走到底，黑，再黑，天就亮了！但能不回頭的，只有1％」。十年磨一劍在趙建民看來，更是必要之工。

趙建民第一次去西雙版納是1984年，「一看就感受不同，太豐富了。」但當時主張能以水墨表現的無幾，加上環境濕熱，蚊蟲多，待不久就離開的人多。」趙建民分享自己能耐得住環境的考驗，還是因為文革時勞改打鐵的訓練，幾次深入西雙版納，他總是能進到罕無人跡的原始林中寫生，且一待便是半年、八個月。

「現在也有很多年輕藝術家去西雙版納了，但多半還是去人多的地方，且原始森林的樣貌也改變許多了。」相較之下，當年從北京到西雙版納足足要6至7天，而趙建民畫面中的「滿、密、雜、豐富」也再無可複製，他也在其中由花鳥到榕樹、雨林，突破傳統花鳥或水山畫的界限，實踐其師郭怡孮所倡導的「大花鳥精神」。

出入於傳統花鳥與當代表現的「大花鳥」，趙建民也分享自己游刃其中的關鍵，在於「要有勇氣打進寸，也要有勇氣跳出來，鑽要鑽得深，也要能打掉你已經擅長、被稱道的技巧。」

(旺報 )