基隆市長林右昌16日在仁愛區資深里鄰長表揚活動時表示，基隆天氣現在不像過去這麼常下雨，也變得漂亮很多，那些評論都屬於過去的刻板印象，現在已好太多了，治安跟市容也都大幅進步。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌16日在仁愛區資深里鄰長表揚活動時表示，基隆天氣現在不像過去這麼常下雨，也變得漂亮很多，那些評論都屬於過去的刻板印象，現在已好太多了，治安跟市容也都大幅進步。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌16日在仁愛區資深里鄰長表揚活動時表示，基隆天氣現在不像過去這麼常下雨，也變得漂亮很多，那些評論都屬於過去的刻板印象，現在已好太多了，治安跟市容也都大幅進步。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌16日在仁愛區資深里鄰長表揚活動時表示，基隆天氣現在不像過去這麼常下雨，也變得漂亮很多，那些評論都屬於過去的刻板印象，現在已好太多了，治安跟市容也都大幅進步。（吳康瑋攝）

近日網路瘋起討論，為什麼過去北部人都不愛住在基隆，多數回應都是指「每天都在下雨」、「路很歪、市容差」等等原因，基隆市長林右昌16日在仁愛區資深里鄰長表揚活動時表示，基隆天氣現在不像過去這麼常下雨，也變得漂亮很多，那些評論都屬於過去的刻板印象，現在已好太多了，治安跟市容也都大幅進步。

林右昌更指出，基隆的交通也跟著市容獲改善，像新基隆火車站完工、城際轉運站的建設，還有3班跨縣市快捷公車上路，從台北到基隆指需要30分鐘，就可抵達，非常便利。

林右昌強調，基隆現在改變太多，有別以往的刻版印象，還有大台北地區民眾移居基隆，基隆治安在全國評比獲佳績。近年來，基隆的城市能見度變高，城市環境也變好，對外交通更便利，不動產市場呈穩定微幅上揚趨勢，房價沒有所謂居高不下。

林右昌說，他站在地方政府與市民的角度來看，不希望房價一下子漲太高，避免造成市民與年輕朋友太重的購屋負擔，並指出，基隆市正在發展，未來前景是大家可預期，是北北基桃首都生活圈中居住品質CP值相對高的。

(中時 )