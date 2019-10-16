行政院長蘇貞昌參加GC02開宮祈福典禮，遭質疑為政治操作。（甘嘉雯攝）

行政院長蘇貞昌參加GC02開宮祈福典禮，遭質疑為政治操作。（甘嘉雯攝）

進度不到2％，開工卻是400％！捷運綠線GC01、GC02、GC03土建工程3個標，從去年10月15日開工以來，開工祈福達4次，遭國民黨團議員痛批，質疑廠商還沒拿到工程款卻要拿錢出來作開工典禮，疑有政治操作，不過捷運工程局表示，綠線全長約27.8公里，橫跨4個行政區，這是為了讓沿線居民了解各標路段規畫、施工方式以及未來沿線區域發展效益。

「為何不是進度超前400％？」魯明哲、牛煦庭對於一條捷運路線開工4次很有意見，而牛煦庭更關心捷運綜線進度，對於2019年底棕線捷運就會開工的說法，發認為做不到，因為行政程序還沒走完。

牛煦庭說，多讓一年也沒關係，2020年底如果可以跑完程序、招標完成、開工動土，他就請沿線居民吃「開工雞排」，負起「唱衰」之責，他問捷運工程局長陳文德趕不敢賭？陳說，可以請議員吃。

劉茂群更質疑疑，美其名是動工，其實都是「政治動作」，3周之內，包括蔡英文總統及行政院長蘇貞昌都風塵僕僕到桃園為綠捷開工，10月11日的這場開工，蘇貞昌院長甚至露骨的說，「綠線在完工的時候，鄭文燦極有可能以總統的身分主持典禮」，這不是為了選舉，什麼才是為了選舉」，如此是「德不配位」，我們支持桃園市的重大交通建設，但是我們反對把綠線捷運動工進行政治操作。

另外，黃婉如更擔心，桃園區中正路到慈文路這段因路幅小，商家擔心動工後邁入交通黑暗期，捷運局長陳文德掛保證，這段會在地底下施工，路面上看不到工程。

包括劉茂群、萬美玲、陳美梅、褚春來、呂淑真等人都質疑開工多次，尤其沿線土地徵收都尚未完成，頻繁的舉辦開工典禮，只會讓市民反感，未來，除非有特別重大需要，要求捷運局一律不再舉辦類似這種「錦上添花」的動工儀式。

捷運局表示，捷運綠線橫跨八德、桃園、蘆竹、大園等4個行政區，土建工程主線路段分為GC01、GC02、GC03共3個標案發包執行，去年因GC01標高架段工程分別在八德區與蘆竹區南北二端施工，工區相距較遠，故分別在八德及蘆竹兩地辦理開工祈福典禮。

至於今年陸續完成GC02標及GC03標地下段土建統包工程發包作業，廠商依照工程慣例，在GC02標施工範圍八德區以及GC03標捷運用地桃園區辦理開工祈福典禮，祈求工程順利圓滿，也邀請在地民眾參與，讓沿線居民了解各標路段規畫、施工方式以及未來沿線區域發展效益。

(中時 )