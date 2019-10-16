現代人工作節奏太快，生活中就易出落漆情節！北市議員游淑慧工作繁忙，除了議會工作，也常上節目評論時政，現在逢選舉熱季，幫輔選行程也少不了，也因此鬧出不少事兒。游淑慧自爆，近來一周頻頻落漆，她自嘲可能需要提前買長照險了，網友笑她還年輕，絕無失智之虞，該請個助理分憂解勞才是正辦。

游淑慧日前在臉書上問大家，她在短短一周內諸事不順，這是否為失智前兆，需要提前買長照險？她列舉落漆日常如下﹕

第一件事，到新竹參加喜宴，把眼鏡掉在餐桌，模糊視線搭高鐵回台北；第二件事，到高雄找邱于軒，把家裡鑰匙弄丟在高雄；第三件事，一大早從高雄坐高鐵趕回台北錄影，忘了原定錄影已取消，節目團隊改到彰化田尾外景；第四件事，從電視台落寞離開，想去吃中飯，發現忘了帶錢包。

雖然碰到這些事讓她有些懊惱，最後讓她得到救贖的是，好在台北有悠遊卡支付，總算買了杯珍珠奶茶來安慰自己。

網友看她舉出實例，紛紛出言安慰她，有些人則哈哈大笑，「貴人多忘事，請個助理吧！」、「你能記得你掉了甚麼東西，表示你離失智還很遠，不必擔心」、「越健忘的人腦袋是最聰明的……」、「這樣太高調，保險公司應該也不會承保了」、「蔡女士把國家都忘了，跟她比不算什麼」、「到你喝珍珠奶茶讓我想起300萬 我暈倒！」。

(中時電子報)