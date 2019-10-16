男藝人黃靖倫日前拍戲，海水混著沙不慎灌進他耳朵，原以為只是進水，但過了1週還是挖得到沙。診所醫生幫他用管子吸仍清不乾淨，而且痛到讓他直呼「頭要爆炸」；最後上醫院、內耳打麻醉針，才清出如岩漿般的沙子，麻醉則導致他內耳不平衡，天旋地轉，傷口復原期間也出現右耳暫時失聰。

不少人都有耳朵進異物的經驗，雖然耳朵卡異物不是病，但痛起來簡直要人命。

光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部喉頭頸科主任劉耿僚表示，進入耳朵的異物可以分成生物性和非生物性兩種。生物性主要是昆蟲，例如蟑螂、飛蚊、螞蟻、蜜蜂；非生物性則像是彈珠、小珠子，常常是幼童自己塞入耳朵，但大人也可能去海邊或理髮時，沙子、細髮跑進耳朵。

藝人黃靖倫前陣子拍戲時，沙子不慎進入耳朵，造成他疼痛不已。（圖片來源：擷取自黃靖倫臉書粉絲專頁）

簡單的緊急處理法有以下3種：

●滴油：國泰醫院耳鼻喉科醫師王文弘表示，若有昆蟲爬進耳朵，可以滴幾滴油到耳朵裡，螞蟻會浮起來跟著流出來，蟑螂或蜜蜂則可能被油淹死或悶死，之後再用鑷子小心取出。

甘油是化耳屎專用的油，如果家中不易取得，也可以用嬰兒油替代。一般食用的沙拉油則要小心可能有刺激性。劉耿僚並提醒，使用時要讓油一滴滴滲進耳朵，一次大量灌入反而有空氣，不易讓油進入耳朵。

●照光：靠的是生物趨光性，讓昆蟲自己跑出來。但並不是所有生物都有趨光性，例如螞蟻就沒有明顯的趨光性。若是比較大隻的昆蟲，例如蛾或蟑螂，如果卡在外耳道，沒有轉身空間，照光也不一定出的來，成功率往往不高。

●沖水：夏天到海邊戲水，沙子容易跑進耳朵，除了滴幾滴油讓它跟著浮起來，劉耿僚也提供一招，以蓮蓬頭接近體溫的水溫，大約37°C，水柱不須太強，直接輕輕沖洗耳朵，再原地跳躍幾下，這些小異物也有機會跟著水一起流出來。

如異物在耳朵裡持續不處理，可能引發外耳炎、劇烈疼痛，甚至影響聽力。（圖片來源：pixabay）

外耳道相當敏感，若是活的昆蟲跑進耳朵，蟑螂在裡頭鑽動，螞蟻啃咬皮膚，連大人都會痛到在地上打滾，如果自己無法取出，通常很快就會找醫生報到。

但若是彈珠或玩具，小孩往往不會主動告訴大人，頂多塞在裡面和耳垢黏在一起，耳垢堆積無法自然排除，會有悶悶的感覺，聽力稍微受影響，否則通常等到感冒看醫生，順便檢查耳朵時才意外發現裡面有異物。

又或者耳朵卡異物，小孩一直往內挖，不慎破皮，引發細菌感染；抑或是綠豆、花生、堅果類等食物，泡水後膨脹壓迫耳朵，過一陣子才會向大人喊痛。

不過，別說是小孩，劉耿僚說，有時沙子進到耳朵，黏在皮膚上就像耳屎般，沒什麼感覺，大人也不一定會發現，只有在劇烈晃動時會有沙子滾動的雜音。或者細短髮卡在耳朵裡，會有耳鳴雜音，刺癢但不會痛。

不論是非生物性的異物或是已經死掉的生物在耳朵裡腐爛，雖然不會痛，劉耿僚指出，如果持續不處理，一來可能會塞住耳朵，影響聽力，二來若自己試圖挖卻挖不出來，反而可能引起急性外耳炎，耳朵紅腫、流膿、劇烈耳痛，嚴重恐導致耳膜破裂，影響聽力，輕則會自行修復，重則需靠內視鏡手術修補。

昆蟲跑進耳朵，除了可以照光緊急處理，醫師也會使用專業器具取出異物，即使麻醉後影響聽力，也是短暫性。（圖片來源：陳德信）

如果自行處理不了，且沒有傷及耳膜，醫師除了使用鑷子、夾子，還有單爪鉤、小尖刀等特殊工具幫助取出異物，稍微複雜的則要借助顯微鏡或內視鏡清出。

以沙子卡在耳朵內1週來說，劉耿僚表示，確實可能引起發炎、紅腫熱痛、耳道變窄，難以清除，這時局部麻醉，以器械吸引搭配顯微性或內視鏡，能減輕病患疼痛，又可徹底清除乾淨；但若是小孩哭鬧，無法配合，則可考慮全身麻醉，在睡著情況下治療。

至於使用麻藥後的暈眩通常是暫時性，2～3小時就會自行緩解。暫時性失聰則可能是耳道腫脹，聲音無法傳導，或者原本傷口已傷及耳膜，只要避免再度感染，通常1～2個月會自行癒合，否則也可考慮手術修補。

但王文弘說，也可能手術時用生理食鹽水清洗耳朵，引起頭暈，聽力暫時不清楚，通常 1～2天也會改善。

睡覺時除了注意周圍環境清潔衛生，也可以戴耳塞，減少昆蟲進入耳朵的機會。（圖片來源：pixabay）

雖然很難避免昆蟲進入耳朵，但還是可以留意幾點，減少異物跑進耳朵的機會：

１、睡覺時注意周邊環境的清潔衛生。

２、到海邊盡量避免玩沙或潑沙子。

３、大人隨時留意小孩是否將異物放入耳朵。

４、避免耳朵受潮。劉耿僚解釋，有時耳朵受潮、油性耳垢、或者耳朵感染散發出的味道，都可能吸引不小心「路過」的昆蟲「造訪」，例如過敏體質的人容易耳朵癢，習慣性掏挖耳朵，一旦破皮發炎感染，產生化膿分泌物，耳朵變的潮濕，就可能吸引昆蟲。

５、戴耳塞睡覺。雖然不是人人都能適應，但如果在野外露營，昆蟲較多，還是可以戴耳塞，或者選用耳罩式、比較柔軟可以隔絕噪音的耳塞。

(中時電子報)